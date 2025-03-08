Знатока Ровшана Аскерова в России переобъявили в розыск

МВД России переобъявило в розыск участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, внесенного ранее в российский реестр иноагентов и в перечень «террористов и экстремистов».

Это следует из базы розыска ведомства, сообщает ТАСС.

«Аскеров Ровшан, 04.05.1972 года рождения. Переобъявлен», - говорится в базе. Отмечается, что прежняя карточка изъята. По какой статье Аскеров переобъявлен в розыск, не указано.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что переобъявление в розыск участника игры «Что? Где? Когда?» может быть связано с новым уголовным делом. «Не исключено, что дело могло быть возбуждено за нарушение закона о деятельности иноагента», - сказал собеседник агентства.

В конце апреля 2022 года следователи Следственного комитета (СК) РФ возбудили в отношении Аскерова уголовное дело «о реабилитации нацизма». Следствием установлено, что не позднее 6 апреля он опубликовал в Facebook «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» советского полководца Георгия Жукова. В мае того же года Аскеров был объявлен в розыск.

В прошлом году в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Отмечалось, что якобы основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы по данной статье.

Аскеров работал обозревателем в газете «Спорт-Экспресс», корреспондентом на НТВ, а с 2009 года является пиар-директором журнала «Баку». В течение почти 30 лет участвовал в игре «Что? Где? Когда?», в 2001 году получил Хрустальную сову.