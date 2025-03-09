В аэропортах четырех городов РФ сняли временные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Ограничения на прием и отправление самолетов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода. За время их действия два самолета, летевшие в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме, сообщили в Росавиации.

"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) - в 05:48 мск, Нижний Новгород (Стригино) - в 06:10 мск, Казань - в 06:30 мск", - говорится в сообщении.

2025/03/08 23:55

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 22:05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС