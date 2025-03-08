Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии
В Сербии на фоне протестов напали на министра культуры республики Николу Селаковича.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Напали вечером и на министра Селаковича», — сказал он.
Вучич отметил, что злоумышленники «показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они». Каких-либо подробностей глава республики не привел.
Сербский лидер добавил, что необходимо «сохранить мир».
Источник: Gazeta.ru
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