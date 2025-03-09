Париж направит Киеву оружие за счет доходов от замороженных активов РФ

Франция намерена в 2025 году направить Украине вооружения на сумму €195 млн за счет использования доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью воскресной газете La Tribune Dimanche.

"В этом году, используя доходы от замороженных российских активов, мы окажем поддержку Киеву на сумму в €195 млн, - сказал Лекорню. - В пакет военной помощи войдут снаряды калибра 155 мм и управляемые бомбы AASM, которые могут использовать поставленные Украине истребители Mirage 2000".

Лекорню также добавил, что Париж будет "продолжать заменять устаревшую технику, которая будет направляться Киеву". Министр уточнил, что речь идет, в частности, о колесных танках AMX-10RC и легких броневиках VAB, появившихся на вооружении Франции в 1970-х годах.

6 февраля Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более, чем о шести машинах. По мнению экспертов, эти истребители оптимизированы под ударные задачи, но могут поражать и воздушные цели.

Источник: ТАСС