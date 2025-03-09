Гебрейесус: ВОЗ работает над поставкой лекарств в Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с боестолкновениями в Сирии.

Об этом он написал в соцсети X.

"Столкновения в прибрежных и центральных частях Сирии вызывают глубокую обеспокоенность... ВОЗ работает над тем, чтобы доставить медикаменты и препараты для срочного оказания помощи раненым", - заявил глава организации.

По его словам, ВОЗ призывает стороны столкновений уважать и защищать службы здравоохранения, чтобы медицинская помощь доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.