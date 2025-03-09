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PKK может провести съезд и объявить о самороспуске в ближайший месяц

First News Media16:15 - Сегодня
PKK может провести съезд и объявить о самороспуске в ближайший месяц

PKK может провести съезд и объявить о самороспуске в ближайший месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание Sabah, террористическая организация PKK планирует провести съезд в течение ближайшего месяца, на котором может объявить о своем самороспуске.

По данным источников, съезд может состояться в городах Сулеймания или Эрбиль в Ираке. Ожидается, что в мероприятии примут участие значительное число членов организации, а безопасность обеспечит иракская сторона.

Отмечается, что финансирование PKK за счет торговли наркотиками, оружием и людьми оценивается в 40 миллиардов долларов. Однако часть членов организации, имеющих долю в этих незаконных доходах, может оказать сопротивление процессу сложения оружия.

После роспуска PKK предполагается разработка специального механизма разоружения, при этом особое внимание будет уделено сдаче оружия боевиками сирийского крыла организации.

Напомним, что 27 февраля находящийся в тюрьме лидер PKK Абдуллах Оджалан призвал своих сторонников сложить оружие и сдаться.

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