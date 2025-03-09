Трамп остался разочарован встречей Карла III с Зеленским
Президент США Дональд Трамп остался разочарован тем, что король Великобритании Карл III принял Владимира Зеленского в поместье Сандрингем.
Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
По их данным, после встречи Карла III с Зеленским Трамп стал менее заинтересован в поездке в Великобританию. Отмечается, что британская сторона, комментируя прием Зеленского в Сандрингеме, заявила американским коллегам, что правительство королевства не может указывать монарху, с кем ему стоит встречаться. Лондонские чиновники пытались заверить представителей администрации Трампа, что встреча короля с Зеленским не была реакцией на перепалку в Белом доме.
Источник: ТАСС
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