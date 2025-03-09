Турция и еще четыре страны создадут оперативный центр для борьбы с ИГИЛ

Турция, Сирия, Иордания, Ирак и Ливан договорились предпринимать совместные действия против террористической группировки ИГИЛ и создать оперативный центр для этого.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам пятистороннего совещания по безопасности, прошедшего в Иордании с участием руководителей внешнеполитических ведомств упомянутых стран.

"Мы как страны региона полны решимости бороться против ИГИЛ. Турция уже долгое время ведет эту борьбу со своей стороны. Поскольку ИГИЛ наносит вред не одной стране, а многим государствам в регионе, то бороться с группировкой в одиночку тяжело. Поэтому нам было важно объединиться и создать прочную платформу. Сейчас мы сделали первый шаг для создания этой платформы. Будут конкретные шаги. Началом этого станет создание совместного оперативного центра", - сказал он.

Говоря о проблеме террористической организации РКК, Фидан указал, что хотя она "не контролирует ни одного квадратного метра земли в Турции", террористы оккупировали треть Сирии и контролируют ее энергетические ресурсы.

"В Ираке они оккупировали 700 деревень в Иракском Курдистане, оккупировали регион Синджар и некоторые другие районы. То есть это не только проблема Турции", - отметил министр.

Фидан отдельно подчеркнул, что поскольку РКК является проблемой региона, к ней "нужно применять ту же методологию и меры, какие применяются к ИГИЛ".

Источник: Report