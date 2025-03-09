Иран допускает рассмотрение переговоров по иранской ядерной программе

Тегеран допускает, что может рассмотреть проведение переговоров по своей ядерной программе, если целью обсуждений будет лишь вопрос о возможной милитаризации программы, при этом иранские власти никогда не будут обсуждать полное упразднение своей ядерной программы.

Об этом сообщила миссия Ирана при ООН.

"Если целью переговоров будет разрешение опасений, связанных с потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, то обсуждение подобных вопросов может быть рассмотрено. Однако если целью [переговоров] будет ликвидация мирной ядерной программы Ирана для того, чтобы заявить, что теперь было достигнуто то, что не удалось [44-му президенту США Бараку] Обаме, то подобные переговоры никогда не состоятся", - говорится в сообщении иранского диппредставительства в X.

Источник: ТАСС