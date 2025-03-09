Израиль и ХАМАС не договаривались о перемирии на время Рамадана

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС не заключали соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана - священного для мусульман месяца поста.

Об этом сообщил со ссылкой на источники израильский новостной портал Ynet.

"Вопреки утверждениям арабских СМИ, между Израилем и ХАМАС нет соглашения о временном прекращении огня на период Рамадана", - сказал собеседник портала, знакомый с деталями переговоров о мирном урегулировании в палестинском анклаве.

Источник: ТАСС