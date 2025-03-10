Захарова опровергла информацию о новых переговорах РФ и США

Новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, никакой соответствующей информации не поступало и от американской стороны.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что новая встреча РФ и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе.

«Не планируется, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало».