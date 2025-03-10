Abşeron Dəyirmanı объявляет скидки на муку в преддверии праздников - ФОТО

Одна из ведущих компаний Азербайджана по переработке зерна и производству муки – Abşeron Dəyirmanı – запускает специальную акцию в честь Новруза, символа изобилия, достатка и единства, а также священного месяца Рамазан.

С 10 по 22 марта вся продукция под брендом Absheron Taxıl будет предложена потребителям по сниженным ценам.

Основная цель кампании – поддержка традиционных национально-духовных ценностей Азербайджана, помощь семьям в подготовке праздничных сладостей к Новрузу по более доступным ценам, а также обеспечение населения более выгодными условиями приобретения хлеба и других мучных изделий в месяц Рамазан.

ООО Absheron Taxıl, которая с 2011 года является символом надежности и качества в пищевой промышленности Азербайджана, продолжает поставлять качественные мучные изделия на местный и международный рынки через современный производственный комплекс Abşeron Dəyirmanı.

На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших зерноперерабатывающих комплексов Азербайджана. В его состав входят мельница с производственной мощностью 1000 тонн в сутки, 10 зернохранилищ вместимостью по 6000 тонн каждое, а также современный склад объемом 3500 тонн.

Компания предлагает улучшенные сорта муки, соответствующие международным стандартам, как для промышленного производства, так и для частных потребителей. Absheron Taxıl экспортирует свою продукцию в Турцию, Сирию, Ирак и другие страны, обеспечивая производство муки премиального качества и бесперебойные поставки. Благодаря современным технологиям и соответствию мировым требованиям компания является надежным партнером в мукомольной отрасли.

Abşeron Dəyirmanı приглашает всех воспользоваться социальной акцией в духе единства и солидарности Новруза и Рамазана, украсить праздничные столы традиционными блюдами и разделить радость праздников вместе!

Дополнительная информация о продукции и акции:

ООО Absheron Taxıl (ООО ATS Mill)

📍 Адрес: Шамахинское шоссе, 129, AZ0100, Хырдалан, Азербайджан

📞 Телефон: (+994) 55 540 10 00

📧 E-mail: [email protected]

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