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Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ

First News Media13:27 - Сегодня
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ

Венгрия может сорвать продление санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.

«Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта», — говорится в публикации.

Для продления санкций необходимо единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Источник: Газета.ру

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