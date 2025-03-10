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В Армении предприниматели бастуют против «экономического террора»

First News Media13:55 - Сегодня
В Армении предприниматели бастуют против «экономического террора»

В Иреване на Площади Республики прошла очередная акция протеста предпринимателей, выступающих против повышения налога с оборота.

Участники требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщают армянские СМИ.

27 февраля на заседании правительства было принято решение о введении переходного периода – до 1 июля 2025 года. Предпринимателям разрешено распродавать товары, приобретенные в прошлом году без надлежащих документов, без применения новых налоговых требований. Однако протестующие считают, что эта мера лишь временная уступка и не решает ключевых проблем, связанных с повышением налога с оборота. Предприниматели называют новую политику «экономическим террором».

Протестующие также направили письмо в Министерство экономики, требуя встречи с главой ведомства Геворгом Папояном. Они заявляют, что накопилось множество вопросов, на которые власти не дают ответов.

«Министр обещал регулярно встречаться с предпринимателями и обсуждать наши предложения, но пока мы не увидели никаких положительных шагов», – заявила одна из активисток Карине.

Она подчеркнула, что, помимо повышения налоговой ставки, предпринимателей беспокоит обязательная инвентаризация, а также нерешенные проблемы в сфере торговли золотом.

«Это не просто налоговая реформа – это удар по малому и среднему бизнесу», – заявила Карине.

Отвечая на слова Никола Пашиняна о том, что «его привел народ, и если понадобится, народ его и сместит», она отметила: «В 2018 году, возможно, только 10% населения не поддерживали Пашиняна, но сегодня за него выступают не более 10%».

Другой активист Артур Акопян заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

«Обязательное введение счетов-фактур только увеличит налоговую нагрузку и не приведет ни к чему хорошему», – отметил он, предложив распространить новые правила только на крупный бизнес.

Следующая акция запланирована на 14 апреля. Участники требуют полной отмены нового закона, который, по их мнению, нарушает их права и угрожает существованию малого бизнеса.

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