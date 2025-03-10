Трамп завершил проверку USAID: аннулированы 83% программ

Администрация президента США Дональда Трампа официально прекратила действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«После шестинедельной проверки мы официально прекратили действие 83% программ USAID. В рамках 5,2 тыс. контрактов, которые теперь аннулированы, десятки миллиардов долларов были потрачены не в интересах Соединенных Штатов (а в некоторых случаях даже во вред им)», - написал он в X. По словам Рубио, ведение оставшихся в силе программ USAID (около 1 тыс.) было передано Госдепартаменту США.

В своем посте госсекретарь также поблагодарил ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курирует Илон Маск, за его вклад в осуществление этой «назревшей исторической реформы».

26 февраля администрация Трампа заявляла о намерении аннулировать 92% контрактов USAID и Госдепартамента на оказание иностранной помощи, что позволит сэкономить около $60 млрд из государственного бюджета. 3 февраля американская администрация с подачи Маска и его ведомства приостановила деятельность агентства.

Источник: ТАСС