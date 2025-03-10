Александр Турчин стал новым премьером Беларуси
Президент Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны.
Об этом сообщило агентство БелТА.
Ранее Турчин работал в должности председателя Минского облисполкома.
В соответствии с Конституцией Беларуси, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена, отметило агентство.
Также экс-премьера республики Романа Головченко назначили новым главой Национального банка, сообщает агентство.
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