Александр Турчин стал новым премьером Беларуси

Президент Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны.

Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее Турчин работал в должности председателя Минского облисполкома.

В соответствии с Конституцией Беларуси, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена, отметило агентство.

Также экс-премьера республики Романа Головченко назначили новым главой Национального банка, сообщает агентство.