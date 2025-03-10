Израиль предупреждает: ХАМАС и «Исламский джихад» готовят атаку из Сирии

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», которые хотят создать еще один фронт войны против еврейского государства.

«Мы стремимся не допустить, чтобы на нашей границе не произошло то, что мы видели в Сирии в эти выходные. Мы полны решимости не допустить повторения 7 октября на любом фронте. Мы не допустим формирования джихадистской угрозы на нашей границе с Сирией. В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые хотят поджечь нашу границу и создать еще один фронт против Израиля», - заявил Саар на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем.

Источник: РИА Новости