Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России
Советники президента США Дональда Трампа начали работать над планом по смягчению введенных против России санкций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России», — говорится в материале.
План по ослаблению санкционного давления на Москву затронет в том числе ограничения, связанные с ценами на нефть.
Ранее директор Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр антироссийских санкций в качестве инструмента давления из-за конфликта в Украине.
Источник: Лента.ру
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