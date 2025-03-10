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Милли Меджлис ответил на заявление парламента Швеции

First News Media16:47 - Сегодня
Милли Меджлис ответил на заявление парламента Швеции

Члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Швеция направили письмо членам группы дружбы Швеция-Армения в шведском парламенте.

Как сообщает 1news.az, в письме азербайджанские парламентарии решительно отвергают необоснованное, необъективное и предвзятое заявление, принятое парламентом Швеции 6 марта этого года.

В заявлении говорится:

«Мы, члены рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по связям с парламентом Швеции, решительно отвергаем безосновательное, необъективное и предвзятое заявление, принятое парламентом Швеции 6 марта этого года в виде «Группы дружбы Швеция-Армения». Указанное заявление, полное ложных сведений и претензий, представляет собой постыдную попытку исказить реальность, поставить под сомнение суверенитет Азербайджанской Республики и оправдать преступления, совершенные армянскими сепаратистами и военными преступниками против азербайджанского народа.

Вы как ячейка армянского лобби решили обойти молчанием 30-летнюю оккупацию Арменией международно признанных территорий Азербайджана, а также бесчисленные военные преступления против мирного азербайджанского населения, этнические чистки и массовые вопиющие нарушения прав человека. Вы предпочли закрыть глаза на учиненные армянскими вооруженными формированиями зверства, геноцид в Ходжалы и жестокие убийства вслед за невыносимыми пытками невинных людей, включая детей, женщин и стариков – хотя вы были прекрасно осведомлены обо всем этом.

Согласно международному праву, восстановивший целостность собственной территории и свой суверенитет Азербайджан обладает вполне законным правом преследования лиц, совершивших тяжкие преступные деяния, в том числе преступления сепаратизма, преступления против мира и человечности, военные преступления и акты террора, которые были направлены против Азербайджанского государства и его граждан.

Такие надуманные обвинения, как «незаконное лишение свободы армянских заключенных, включая политических деятелей и гражданских лиц, их подвергание физическим и психологическим пытками, а также политическим преследованиям», есть не что иное, как сфабрикованные утверждения, имеющие целью отвлечение внимания от преступлений, совершенных теми лицами, что ответственны за оккупацию азербайджанских земель, разрушение наших городов и сел, насильственное изгнание 750 тысяч азербайджанцев путем этнических чисток, а также за систематическое истребление национального, культурного и исторического наследия Азербайджана.

Лицемерие членов группы дружбы Швеция-Армения также проявляется в том, что касается тысяч мирных жителей Азербайджана, которых мучили армянские силы в течение 30 лет оккупации, включая и тех 4 тысяч пропавших без вести, о судьбе которых нет сведений по сей день. Основанный на двойных стандартах избирательный, предвзятый подход показывает истинное намерение членов группы, а именно – очернить Азербайджан посредством политических манипуляций.

Представление в заявлении военных преступников и сепаратистов невинными «политическими деятелями и гражданскими лицами» есть вопиющее искажение фактов. Упомянутые лица не являются военнопленными, они – преступники, нарушившие законы Азербайджана, и потому должны быть привлечены к ответственности и понести наказание с проведением справедливого и прозрачного судебного разбирательства. Судебная система Азербайджана действует в полном соответствии с международными стандартами, а утверждения об обратном являются не чем иным, как клеветой. Мы решительно осуждаем жалкое и предвзятое заявление, направленное не на способствование миру, справедливости и истины, а на разжигание напряженности и вражды. Азербайджан остается привержен справедливости, международному праву и региональной повестке мира. Ни одна внешняя угроза или вмешательство не могут поколебать нашу решимость защитить верховенство закона и добиться ответственности за совершенные против нашей страны преступления. Всем следует принять такую реальность - Азербайджан действовал и действует в рамках своих суверенных прав защиты собственного народа и территорий от незаконной оккупации и сепаратизма.

Мы, члены рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по связям с парламентом Швеции, призываем вас отказаться от беспочвенных претензий и ложных утверждений, нацеленных на нарушение справедливости. Времена безнаказанных военных преступников завершились; тщетными окажутся все попытки оправдания лиц, виновных в преступлениях против нашего народа и нашего государства».

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