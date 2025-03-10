Чемпионат мира по боксу: азербайджанская спортсменка победила армянскую соперницу

В городе Ниш (Сербия) продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований первой из состава сборной Азербайджана на ринг вышла Зейнаб Рагимова.

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 54 кг, в 1/16 финала встретилась с представительницей Армении Екатериной Сычевой. Поединок завершился уверенной победой Рагимовой со счетом 5:2 по решению судей.

Отметим, что сегодня в борьбу вступит еще одна азербайджанская спортсменка - Айнур Микаилова (57 кг).