Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает The Guardian.

Там у него запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

После встречи украинского лидера с наследным принцем в стране останутся представители Украины для дальнейших переговоров с делегацией США. В состав украинской делегации войдут: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Gazeta.ru