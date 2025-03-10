Польский лидер заблокировал новый порядок утверждения результатов президентских выборов

Президент Польши Анджей Дуда не стал подписывать законопроект о новом порядке утверждения результатов выборов Верховным судом.

Об этом сообщила журналистам начальница канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая.

"Президент решил наложить вето на этот законопроект", - сказала Папроцкая на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал TVP Info. "Основным мотивом решения президента стал вопрос о неприкосновенности судебных назначений. [Новый] закон нивелировал бы полномочия назначенных судей", - пояснила представительница администрации Дуды.

Инициатива об изменении состава судей Верховного суда, которые утверждают результаты выборов, была одобрена парламентом в конце января. В законопроекте предлагалось выбирать таких судей из 15 самых опытных судей Верховного суда. Согласно действующему закону о Верховном суде утверждением результатов выборов занимается Палата по чрезвычайным и государственным вопросам. Легитимность этого органа оспаривает правящая коалиция.

Источник: ТАСС