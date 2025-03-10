Трамп допустил наступление шатдауна в США

Конгресс может не успеть согласовать законопроект о временном финансировании до конца недели, что приведет к частичной приостановке работы правительства (шатдауну).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Это может случиться. Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну... Демократы вышли из-под контроля», — сказал он журналистам.

При этом Трамп выразил надежду, что законопроект будет принят и шатдауна удастся избежать.

Источник: Gazeta.Ru