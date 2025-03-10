Стало известно имя будущего премьера Канады

Марк Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады в воскресенье, что делает его будущим премьер-министром страны.

Согласно результатам внутрипартийного голосования, он получил 85,9% голосов членов партии, передает ТАСС.

На съезде партии объявили, что бывшая министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд набрала 8% голосов, а лидер правительства в палате общин Карина Гулд и депутат-либерал Фрэнк Бэйлис — около 3%. Трансляция съезда велась национальными телеканалами.

Карни вступит в должность премьер-министра после официальной отставки действующего главы правительства Джастина Трюдо, который направит соответствующее прошение генерал-губернатору Мэри Саймон. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни. После этого Саймон поручит Карни сформировать кабинет министров и принести присягу.

Следующие парламентские выборы запланированы на 20 октября, однако Карни может объявить досрочное голосование уже весной. Это связано с возобновлением работы парламента 24 марта, где новому премьеру предстоит получить вотум доверия. Шансы на успех невелики: либералы не имеют большинства, а их союзники из Новой демократической партии отказались от дальнейшей поддержки.

Источник: Gazeta.Ru