В аэропортах Германии начались забастовки

В 13 аэропортах Германии стартовали предупредительные однодневные забастовки сотрудников, к которым ранее призвал профсоюз работников сферы услуг Ver.di.

Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя профсоюза.

Стачки начались в 00:00 в понедельник, 10 марта. Ожидается, что они продлятся до 23:59.

Забастовки проходят в воздушных гаванях Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также в аэропортах Кельн/Бонн и Лейпциг/Галле.

Это приведет к нарушению воздушного движения на значительной части территории ФРГ. По предварительной оценке ассоциации ADV, представляющей интересы различных немецких аэропортов, из-за забастовок ожидается отмена свыше 3,4 тыс. рейсов, планы около 510 тыс. пассажиров будут нарушены.

Источник: Gazeta.Ru