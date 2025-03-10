Будущий премьер Канады заявил, что она никогда не будет частью США

Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде», заявил новый лидер правящей Либеральной партии, бывший глава Банка Англии, Марк Карни, его слова приводит Reuters.

Он сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо. Тот в январе заявил о намерении уйти в отставку.

«Америка — это не Канада», — подчеркнул Карни. «Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — убежден Карни.

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с канадским премьером в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — подчеркивал в ответ премьер.

В феврале Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады и Мексики. Оттава в ответ решила обложить пошлинами товары из США. С тех пор американский лидер уже дважды откладывал их введение.

Трюдо обвинил Трампа в начале торговой войны против самого близкого друга США и назвал пошлины частью плана по «аннексии Канады».

Источник: РБК