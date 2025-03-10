Кир Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет новую международную встречу по теме Украины, на этот раз в онлайн-режиме.

Об этом сообщил представитель главы британского правительства.

Он пояснил, что виртуальный саммит пройдет 15 марта и станет продолжением встречи, организованной Стармером в Лондоне 2 марта. "Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции доброй воли, основанную на саммите, прошедшем в Ланкастер-хаусе", - цитирует агентство Reuters представителя Даунинг-стрит, 10.