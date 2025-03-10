МИД Ирана отверг возможность переговоров с США в условиях давления

«Мы не будем вести переговоры под давлением и в условиях запугивания. Мы даже не будем рассматривать это... », - написал Аракчи на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что «ядерная энергетическая программа Ирана всегда была и всегда будет исключительно мирной».

«Поэтому в принципе не существует такого понятия, как ее «потенциальная милитаризация», - подчеркнул министр.

Аракчи добавил, что Иран в настоящее время ведет переговоры с «eвротройко», а также с Россией и Китаем.

«Сейчас мы ведем консультации с eвротройкой и отдельно с Россией и Китаем на равноправной основе и при взаимном уважении. Цель состоит в том, чтобы изучить пути укрепления доверия и прозрачности в отношении нашей ядерной энергетической программы в обмен на отмену незаконных санкций», - сообщил он.

Источник: РИА Новости