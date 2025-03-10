Армения уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений

Армения под различными предлогами уклоняется от сотрудничества с Азербайджаном в вопросах прояснения судеб пропавших без вести лиц и предоставления информации о местах массовых захоронений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на презентации отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) «Оценка поисков пропавших без вести лиц в Азербайджанской Республике».

В отчете отмечается, что в период конфликта Армения нарушала нормы международного права: «Мирные жители были взяты в заложники, к ним и военнопленным применялись бесчеловечные методы обращения, пытки и казни без суда».

Подчеркивается также, что людей массово хоронили без соблюдения положенных традиций, места захоронений скрывались и преднамеренно уничтожались: «С учетом этих тяжких преступлений можно ожидать, что в будущем будет обнаружено еще больше подобных захоронений».