Ватикан заявил, что Папа Франциск преодолел критическую фазу

Врачи, лечащие Папу Римского Франциска, который находится в больнице с восполнением легких с 14 февраля, дали положительный прогноз, зафиксировав стабильное улучшение его состояния.

Как говорится в заявлении службы печати Святого престола, несмотря на это, 88-летний понтифик должен продолжать лечение в больничных условиях.

"Улучшение общего состояния, зафиксированное в предыдущие дни, стабильно продолжается, что подтверждают как анализы крови и общая объективная клиническая картина, так и хорошая реакция на лекарственную терапию. Прогноз врачей положительный. Однако, учитывая сложность клинической ситуации и изначально выраженную инфекцию, необходимо будет продолжать лечение в условиях стационара в течение последующих дней", - говорится в сообщении.

После нескольких острых респираторных приступов врачи сохраняли сдержанный прогноз. Однако в последние дни сообщалось об общем улучшении состояния, хотя в ночные часы понтифику делают неинвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть он спит в маске. Днем пациент переходит на кислородную подпитку через назальные трубки. Два последних дня, как сообщали в Ватикане, понтифик по видеосвязи участвовал в духовных размышлениях членов Римской курии, которые проходят во время поста перед Пасхой.

Все мероприятия с участием Франциска, включая традиционные воскресные проповеди, на которые обычно собираются верующие, отменялись. Их текст распространялся пресс-службой и по информационным каналам Ватикана. В последние три недели понтифика видел крайне узкий круг людей.

Источник: ТАСС