Россия высылает двух британских дипломатов

Второй секретарь посольства Великобритании Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы.

Им предписано в двухнедельный срок покинуть Россию, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», - заявили в ЦОС. «Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 года рождения, и Майкл Скиннер, 30.06.1992 года рождения, муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», - подчеркнули в ФСБ.

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», - сообщили в ЦОС.

«ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», - отмечается в заявлении российской спецслужбы.

Источник: ТАСС