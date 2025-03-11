В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане, заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф Agence France-Presse.

"Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - приводит агентство его слова.

По сведениям телеканала Geo TV, экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Ранен машинист состава. Во время нападения произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.

Источник: ТАСС