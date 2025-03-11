Белый дом причислил переговоры в Саудовской Аравии к 50 «победам» Трампа за 50 дней

Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 «побед», к которому причислил и переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине.

«Победа никогда не прекращается – и президент Трамп только начинает. Вот 50 побед американского народа за первые 50 дней президентства Трампа», – говорится в сообщении Белого дома.

16-м в списке «побед» указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире.

«Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру», – говорится в сообщении Белого дома.

11 марта в Джидде начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны. Они проходят в развитие переговоров американской стороны с россиянами, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде.

В Кремле заявили, что США «каким-то образом» проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: Европейская правда