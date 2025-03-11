Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений.

Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

Министр дал интервью индийскому изданию Wion, заявив, что Иреван уделяет большое внимание оборонной сфере.

При этом закупки, по его словам, не направлены против интересов третьих стран.

Отметим, что после окончания Второй Карабахской войны Армения взяла курс на ускоренное перевооружение.

Примечательно, что в отличие от прежних лет, когда почти все имевшееся у нее в арсенале оружие и техника были российскими, ныне Армения отдает предпочтение приобретению этих видов продукции из географически отдаленных от нее стран - Франции, Индии, США и др.

Так, в разных СМИ, в том числе стран-экспортеров вооружения, появлялись публикации о размещении Иреваном заказов и закупках различных РСЗО, гаубиц, систем ПВО и так далее.