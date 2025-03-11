 Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

First News Media17:55 - Сегодня
Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений.

Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

Министр дал интервью индийскому изданию Wion, заявив, что Иреван уделяет большое внимание оборонной сфере.

При этом закупки, по его словам, не направлены против интересов третьих стран.

Отметим, что после окончания Второй Карабахской войны Армения взяла курс на ускоренное перевооружение.

Примечательно, что в отличие от прежних лет, когда почти все имевшееся у нее в арсенале оружие и техника были российскими, ныне Армения отдает предпочтение приобретению этих видов продукции из географически отдаленных от нее стран - Франции, Индии, США и др.

Так, в разных СМИ, в том числе стран-экспортеров вооружения, появлялись публикации о размещении Иреваном заказов и закупках различных РСЗО, гаубиц, систем ПВО и так далее.

Поделиться:
162

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ...

Общество

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Политика

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в ...

Армения

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

В Армении предприниматели бастуют против «экономического террора»

Иранские СМИ: Загрязнение Арменией реки Араз способно осложнить армяно-иранские отношения

Пашинян троллит Саргсяна и Кочаряна: «Кто привел вас к власти?»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

ВС Армении в 2024 году: 40 смертей и более 2 000 уголовных дел

Пашинян троллит Саргсяна и Кочаряна: «Кто привел вас к власти?»

В МИД РФ допустили «разные сценарии» из-за долгов Армении перед ОДКБ

ОДКБ и Армения: Пауза в сотрудничестве продолжается

Последние новости

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании - ФОТО

Сегодня, 19:05

Известная ресторанная премия РФ в 2025 г. хочет выйти на рынки Азербайджана, Армении и Грузии

Сегодня, 18:51

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Сегодня, 18:31

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

Сегодня, 17:55

Министр обороны Франции заявил о готовности защищать порты ЕС от угроз со стороны РФ

Сегодня, 17:41

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Сегодня, 17:33

Пострадавшему в ДТП в Ширване мужчине потребовалась помощь спасателей

Сегодня, 17:14

Информагентство «Туран» обратилось к кредиторам

Сегодня, 17:10

Белый дом причислил переговоры в Саудовской Аравии к 50 «победам» Трампа за 50 дней

Сегодня, 17:07

В Азербайджане горит заповедник

Сегодня, 16:55

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» построит крупнейший стадион в Великобритании - ФОТО

Сегодня, 16:40

В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

Сегодня, 16:30

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Сегодня, 16:25

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

Сегодня, 16:20

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:55

TikTok запускает новые функции для обеспечения безопасности и благополучия подростков - ФОТО

Сегодня, 15:50

Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Сегодня, 15:40
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00