США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25%-ную пошлину на «электричество», поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире», – написал Трамп на своей странице в соцсети TRUTH Social.

Американский лидер уточнил, что данное решение вступит в силу утром 12 марта.

Источник: Gazeta.Ru