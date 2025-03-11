Армения заинтересована стать наблюдателем в БРИКС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью индийскому порталу WION, что Ереван заинтересован в том, чтобы получить в БРИКС статус наблюдателя.

«Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества», — сказал он.

По его словам, армянская сторона по-прежнему заинтересована в получении статуса наблюдателя в этой организации «и в том, чтобы посмотреть, что такое сотрудничество и этот формат могут принести нашему региону».

Источник: Gazeta.Ru