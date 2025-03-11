Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде за счет повышения пошлин «закрыть» ее автопром.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады», — приводит агентство пост Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, автомобили, выпускающиеся в Канаде и поступающие на американский рынок, легко можно заменить машинами, производящимися в самих США.

Источник: Gazeta.Ru