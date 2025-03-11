В «Шереметьево» и «Внуково» введены временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково».

Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Работа «Шереметьево» была ограничена в 4:40, об ограничениях во «Внуково» Кореняко сообщил после 7:30. Мера была введена в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также установлены в московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово». В аэропорту «Жуковский» мера начала действовать в 4:24, в «Домодедово» – в 4:40.

Кроме того, в 4:40 были установлены ограничения на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту «Стригино», а в 5:15 – в ярославском аэропорту «Туношна».

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 69 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения.