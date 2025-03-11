В Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии
Белый дом позитивно оценивает прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между украинской и американской делегациями и считает их продуктивными.
Об этом сообщает ТАСС.
«Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде.
Источник: Gazeta.Ru
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