В Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии

Белый дом позитивно оценивает прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между украинской и американской делегациями и считает их продуктивными.

Об этом сообщает ТАСС.

«Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде.

Источник: Gazeta.Ru