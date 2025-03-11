 Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

First News Media10:25 - Сегодня
Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) подписали соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям.

Об этом сообщила канцелярия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в своем Telegram-канале.

По ее данным, соответствующий документ был подписан в ходе встречи аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди.

Согласно договору, текст которого опубликовала канцелярия сирийского лидера, «все гражданские и военные объекты, расположенные на северо-востоке Сирии, будут интегрированы в систему госуправления», возглавляемую новыми властями в Дамаске. Речь, в частности, идет обо всех КПП на курдских территориях, а также о расположенном там аэропорте, газовых и нефтяных месторождениях, пишет ТАСС.

Кроме того, соглашение между Дамаском и СДС предусматривает «прекращение огня на всей территории Сирии» и гарантирует курдскому населению «все права, предусмотренные Конституцией, включая право на гражданство».

Курды со своей стороны обязуются поддерживать новые сирийские власти в «их борьбе со сторонниками [бывшего президента страны Башара] Асада и с иными факторами, угрожающими безопасности и единству Сирии».

Соглашение должно быть реализовано «до конца этого года».

Между тем Syria TV сообщает, что соглашение между переходным правительством Сирии и поддерживаемыми США курдскими СДС было подписано после того, как командиры размещенных в Арабской Республике подразделений Вооруженных сил США сигнализировали о намерении Трампа вывести американские войска с территории страны.

При этом США подтолкнули командующего СДС Мазлума Абди пойти на соглашение с новыми властями в Дамаске, отмечает канал.

Под контролем курдов находятся 25% территории республики, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения.

С 2015 года США создали не менее девяти военных баз в подконтрольных курдам районах. 6 января турецкая газета Hürriyet информировала о том, что новые власти Сирии потребовали от курдских формирований сложить оружие. 22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что курды могут влиться в состав будущих вооруженных сил страны.

Поделиться:
165

Актуально

Мнение

«Araz axar lil ilə…» Армения провоцирует экологическую катастрофу на трансграничных ...

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом ...

Xроника

Состоялась церемония официальной встречи Президента Северной Македонии Горданы ...

Общество

Наблюдаются задержки рейсов Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Москва

В мире

Все московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы

Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

В «Шереметьево» и «Внуково» введены временные ограничения

Министр энергетики США: Рад отменить «зеленый курс» Байдена

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

США запретят въезд гражданам некоторых стран

Трамп попросил Путина стать посредником на переговорах с Ираном

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

В Москве состоялась церемония закладки памятника Гейдару Алиеву

Последние новости

Задержаны подозреваемые в избиении водителя и повреждении автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 11:45

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии один на один

Сегодня, 11:33

Состоялась церемония официальной встречи Президента Северной Македонии Горданы Силяновска-Давковой - ФОТО

Сегодня, 11:29

Нуртлеу: Казахстан уделяет особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Азербайджаном

Сегодня, 11:25

Ложные обещания трудоустройства: В Азербайджане мошенник присвоил 17 тысяч манатов

Сегодня, 11:15

Азербайджанские пограничники зафиксировали передвижения наблюдателей ЕС на границе с Губадлы - ФОТО

Сегодня, 11:10

Наблюдаются задержки рейсов Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Москва

Сегодня, 11:05

Все московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы

Сегодня, 10:55

Байрамов поблагодарил Казахстан за оперативную организацию спасательной операции после крушения самолета AZAL

Сегодня, 10:50

Во сколько обойдется отдых в регионах Азербайджана в праздничные дни? - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

«Araz axar lil ilə…» Армения провоцирует экологическую катастрофу на трансграничных реках

Сегодня, 10:40

Кодекс утвержден: Кто получит бесплатное жилье?

Сегодня, 10:35

На что нужно обратить внимание, празднуя Yel çərşənbəsi: МЧС предупреждает - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

Сегодня, 10:25

Снят документальный фильм о жизни Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

Сегодня, 10:20

В Агстафе на обочине дороги обнаружено тело мужчины

Сегодня, 10:15

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

Сегодня, 10:10

В «Шереметьево» и «Внуково» введены временные ограничения

Сегодня, 10:05

Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели встречу тет-а-тет

Сегодня, 10:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55