Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) подписали соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям.

Об этом сообщила канцелярия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в своем Telegram-канале.

По ее данным, соответствующий документ был подписан в ходе встречи аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди.

Согласно договору, текст которого опубликовала канцелярия сирийского лидера, «все гражданские и военные объекты, расположенные на северо-востоке Сирии, будут интегрированы в систему госуправления», возглавляемую новыми властями в Дамаске. Речь, в частности, идет обо всех КПП на курдских территориях, а также о расположенном там аэропорте, газовых и нефтяных месторождениях, пишет ТАСС.

Кроме того, соглашение между Дамаском и СДС предусматривает «прекращение огня на всей территории Сирии» и гарантирует курдскому населению «все права, предусмотренные Конституцией, включая право на гражданство».

Курды со своей стороны обязуются поддерживать новые сирийские власти в «их борьбе со сторонниками [бывшего президента страны Башара] Асада и с иными факторами, угрожающими безопасности и единству Сирии».

Соглашение должно быть реализовано «до конца этого года».

Между тем Syria TV сообщает, что соглашение между переходным правительством Сирии и поддерживаемыми США курдскими СДС было подписано после того, как командиры размещенных в Арабской Республике подразделений Вооруженных сил США сигнализировали о намерении Трампа вывести американские войска с территории страны.

При этом США подтолкнули командующего СДС Мазлума Абди пойти на соглашение с новыми властями в Дамаске, отмечает канал.

Под контролем курдов находятся 25% территории республики, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения.

С 2015 года США создали не менее девяти военных баз в подконтрольных курдам районах. 6 января турецкая газета Hürriyet информировала о том, что новые власти Сирии потребовали от курдских формирований сложить оружие. 22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что курды могут влиться в состав будущих вооруженных сил страны.