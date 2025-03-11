Все московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — написал Кореняко.

Представитель Росавиации также отметил, что временные ограничения ввели и в нижегородском аэропорту Стригино. Кроме того, на некоторое время закрыт и ярославский аэропорт Туношна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 69 беспилотников попытались атаковать Москву ночью и утром во вторник, 11 марта. Он отметил, что экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. При этом в 06:39 мск градоначальник указывал, что «ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву». Тогда он отмечал, что к 60 уже сбитым ранее дронам добавились еще пять.

Российские средства ПВО сначала сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число беспилотников, которые попытались атаковать столицу, увеличилось уже до 58, вскоре были сбиты еще два дрона.

Источник: News.ru