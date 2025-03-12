Президент Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве

12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве Татьяну Валовую.

Татьяна Валовая поздравила главу нашего государства с успешным проведением в Азербайджане СОР29 и принятыми важными решениями по климатической повестке.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил активное представительство соответствующих специализированных организаций ООН, в том числе руководства ее офиса в Женеве на СОР29. Было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ООН, в том числе различными структурами организации.

Была отмечена важность участия руководства офиса ООН в Женеве и представителей специализированных структур организации в мероприятиях, организуемых Международным центром Низами Гянджеви.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о намеченных ООН Целях устойчивого развития. Было подчеркнуто, что Азербайджан добился хороших результатов в социальной, экономической и других сферах на пути реализации этих Целей. Кроме того, было подчеркнуто, что наша страна определила цель устойчивого развития и на национальном уровне, и это носит образцовый характер.

На встрече было отмечено, что Азербайджан совместно с UN-Habitat примет в 2026 году Всемирный форум городов, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в этом контексте.