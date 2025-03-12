Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира в Баку

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в этом году в Азербайджане.

По итогам жеребьевки стали известны соперники сборной Азербайджана.

Под руководством главного тренера Эльшада Гулиева азербайджанская команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут сборные Мавритании, Словении и Бахрейна.

Турнир пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.

Отметим, что это уже пятый чемпионат мира, организуемый Всемирной федерацией мини-футбола (WMF), а действующим чемпионом является сборная Румынии.