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Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира в Баку

First News Media23:45 - 12 / 03 / 2025
Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира в Баку

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в этом году в Азербайджане.

По итогам жеребьевки стали известны соперники сборной Азербайджана.

Под руководством главного тренера Эльшада Гулиева азербайджанская команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут сборные Мавритании, Словении и Бахрейна.

Турнир пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.

Отметим, что это уже пятый чемпионат мира, организуемый Всемирной федерацией мини-футбола (WMF), а действующим чемпионом является сборная Румынии.

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