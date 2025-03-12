Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира в Баку
Состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в этом году в Азербайджане.
По итогам жеребьевки стали известны соперники сборной Азербайджана.
Под руководством главного тренера Эльшада Гулиева азербайджанская команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут сборные Мавритании, Словении и Бахрейна.
Турнир пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.
Отметим, что это уже пятый чемпионат мира, организуемый Всемирной федерацией мини-футбола (WMF), а действующим чемпионом является сборная Румынии.
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