Бывший министр иностранных дел Греции назвал Азербайджан стабилизирующим фактором

В Европейском Союзе отсутствует единство по многим вопросам, что разделяет его и усиливает националистические настроения. Европа находится в экзистенциальном кризисе.

Об этом заявил представитель премьер-министра Греции, бывший комиссар Комиссии Европейского союза (ЕС) по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, бывший министр иностранных дел и национальной обороны Греции Димитрис Аврамопулос на панельном заседании «Геополитические изменения: ответственное партнерство против конкуренции», проходящем в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Отметив несколько конфликтов, обсуждаемых на заседании, Димитрис Аврамопулос указал, что 400 миллионов человек в Европе являются мигрантами.

Назвав Азербайджан стабилизирующим фактором, представитель премьер-министра Греции сказал, что Глобальный Бакинский форум стал одним из крупнейших мероприятий в мире.

Димитрис Аврамопулос отметил, что ООН уже не так сильна, как прежде, и переживает глубокий кризис: «Надеюсь, что организация вскоре сможет выйти из этого кризиса».

Источник: АЗЕРТАДЖ