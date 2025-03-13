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Милли Меджлис направил письма в международные институты относительно лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений

First News Media19:15 - Сегодня
Милли Меджлис направил письма в международные институты относительно лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений

Милли Меджлис направил письма руководителям рабочих групп по связям с парламентами зарубежных стран, председателям международных комитетов парламентов и международным парламентским организациям в связи с проходящим в Азербайджане судебным процессом над лицами, обвиняемыми в совершении военных преступлений.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в письмах говорится, что Азербайджан сталкивается с неоправданной клеветнической кампанией, нацеленной на срыв судебного процесса над обвиняемыми в совершении военных преступлений. Доводится до внимания, что эти лица обвиняются в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток, военной агрессии, актов геноцида, пыток и других тяжких преступлений в рамках 30-летней военной агрессии Армении.

Подчеркивается, что выдвинутые по этому делу ложные обвинения направлены на то, чтобы поставить под сомнение легитимность суда, и что называть военных преступников «военнопленными» и требовать их освобождения обусловлено незнанием сути ситуации или сознательным ее игнорированием.

Также приводятся факты преступлений, совершенных подсудимыми против государства и народа Азербайджана. Отмечается, что эти лица входят в число тех, кто планировал и осуществил военную агрессию против территорий Азербайджана, и одновременно совершили военные преступления и преступления против человечности. Между тем подчеркивается, что ни один человек в Армении не был привлечен к ответственности за эти военные преступления и преступления против человечности, наоборот, Армения продолжает героизировать этих преступников.

В письмах говорится, что в ходе расследования были обнаружены весомые факты, доказывающие, что Армения и ее военно-политическое руководство несут ответственность за военную агрессию и оккупацию.

В то же время сообщается, что, несмотря на необоснованные претензии некоторых политиков, депутатов парламента и представителей СМИ, право этих лиц нанять адвоката полностью гарантировано, жалоб на жестокое обращение с ними не поступало, а судебные разбирательства проводятся в условиях полной прозрачности.

В заключение подчеркивается, что те, кто выступает против справедливого суда над военными преступниками на территории Азербайджана, открыто поддерживают этническую чистку, оккупацию и агрессию. Мир невозможен без справедливости, а справедливость может быть достигнута только тогда, когда будет положен конец безнаказанности.

К письмам также прилагается «Доклад о военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственности Республики Армения» (A/74/676 – S/2020/90) от 2019 года, в котором изложены военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией во время оккупации территорий Азербайджана, и который был принят в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. (https://www.mfa.gov.az/files/report-on-the-war-crimes-in-the-occupied-territories-of-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-armenias-responsibility.pdf).

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