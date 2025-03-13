Президент: Сегодня мы видим, как Евросоюз меняет свою политику в целях наращивания военного потенциала

Мы боролись за свое достоинство на основе международного права. Резолюции Совета Безопасности ООН оставались на бумаге в течение 27 лет. Если бы мы не освободили наши земли силой, то ситуация оставалась бы такой же в течение последующих 27 лет.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Глава государства подчеркнул, что иногда для достижения мира и восстановления справедливости приходится применять силу. «Сегодня мы видим, как Европейский Союз меняет свою политику в целях наращивания военного потенциала. Мы видим, что некоторые страны тратят ресурсы на укрепление собственного военного потенциала и инфраструктуры. Мы занимаемся этим уже как минимум 20 лет — с 2005 года. С тех пор мы создали сильную армию. Эта армия освободила наши территории, положила конец сепаратизму, и тем самым территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены. Это не только проявление сильной воли азербайджанского народа, но и демонстрация международной справедливости», — добавил Президент.

Источник: АЗЕРТАДЖ