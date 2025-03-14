Нейросеть превратила азербайджанских знаменитостей в детей – ФОТО

Графический дизайнер Мирмехди Сеидзаде с помощью алгоритмов нейросети превратил известных азербайджанских артистов в детей.

Проект приятно удивил пользователей социальных сетей, ведь в результате обработки «омолодились» такие знаменитости, как народные артисты Фаик Агаев, Айгюн Кязимова, Ройа Айхан, победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов, популярная певица Hiss, телеведущий и актер Илькин Гасани и многие другие.

Современные технологии искусственного интеллекта позволили увидеть популярных артистов в необычном для них образе, что вызвало широкий интерес в соцсетях.

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Фото: Instagram by @mirmehdi.seyidzada