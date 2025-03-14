К концу прошлого года на освобожденных от оккупации территориях домами обеспечено свыше 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

По состоянию на конец прошлого года на освобожденных от оккупации территориях домами было обеспечено свыше 10,2 тыс. бывших вынужденных переселенцев и там проживают 2615 семей.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что, кроме того, из государственного бюджета на цели по обеспечению социальной защиты бывших беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 329 миллионов манатов.

«В целом, на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий в 2021-2024 годах из госбюджета было выделено 17,6 млрд манатов, в том числе в 2024 году - 5 млрд 347 млн манатов. В 2025 году планируется выделить 4 млрд манатов», - отметил А. Асадов.

Источник: АЗЕРТАДЖ