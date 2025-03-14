Глава МИД Болгарии на Бакинском форуме призвал придерживается принципов международного права

Болгария всегда выступала за укрепление многостороннего сотрудничества.

Как сообщает 1news.az, об этом министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил в ходе XII Глобального Бакинского форума.

«Глобальный Бакинский форум является хорошей возможностью вновь подтвердить нашу последовательную позицию в поддержку многостороннего подхода к решению глобальных проблем. Мы неизменно придерживаемся Устава ООН, а также принципов и норм международного права», - сказал он.

Глава болгарского МИД также отметил, что поиск дипломатических решений для разрешения текущих конфликтов, в том числе войны в Украине, остается очень важной и сложной задачей, однако это необходимо для обеспечения глобальной безопасности в целом.

«Болгария, как государство — член ЕС, обязана защищать общие ценности и принципы, на которых основан Европейский союз: мир, процветание, достоинство человека, демократия, верховенство закона, уважение прав человека, приверженность диалогу и сотрудничеству. Эти ценности часто называют европейскими, но не являются ли они универсальными? Вряд ли кто-либо из нас оспорит их значимость», - сказал Георгиев.