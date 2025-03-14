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Глава МИД Болгарии на Бакинском форуме призвал придерживается принципов международного права

Себа Агаева14:05 - Сегодня
Глава МИД Болгарии на Бакинском форуме призвал придерживается принципов международного права

Болгария всегда выступала за укрепление многостороннего сотрудничества.

Как сообщает 1news.az, об этом министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил в ходе XII Глобального Бакинского форума.

«Глобальный Бакинский форум является хорошей возможностью вновь подтвердить нашу последовательную позицию в поддержку многостороннего подхода к решению глобальных проблем. Мы неизменно придерживаемся Устава ООН, а также принципов и норм международного права», - сказал он.

Глава болгарского МИД также отметил, что поиск дипломатических решений для разрешения текущих конфликтов, в том числе войны в Украине, остается очень важной и сложной задачей, однако это необходимо для обеспечения глобальной безопасности в целом.

«Болгария, как государство — член ЕС, обязана защищать общие ценности и принципы, на которых основан Европейский союз: мир, процветание, достоинство человека, демократия, верховенство закона, уважение прав человека, приверженность диалогу и сотрудничеству. Эти ценности часто называют европейскими, но не являются ли они универсальными? Вряд ли кто-либо из нас оспорит их значимость», - сказал Георгиев.

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