Совет Европы поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Совет Европы приветствует заявления Азербайджана и Армении о согласовании текста мирного договора, говорится в заявлении генсека СЕ Алена Берсе.

«Достигнутая договоренность свидетельствует о воле обоих государств построить стабильный и прочный мир в регионе. Сейчас крайне важно сохранить этот импульс и обеспечить успешное завершение процесса в духе добрососедских отношений и с полным взаимным уважением суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении.

Берсе отметил, что Совет Европы полностью поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Источник: Report